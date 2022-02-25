Франция призывает провести саммит НАТО «как можно скорее»

Президент Франции Эммануэль highlight">Макрон призвал провести саммит НАТО « как можно скорее ».

Об этом говорится в сообщении его офиса .



«Франция желает , чтобы саммит НАТО был проведен как можно скорее в координации с нашими партнерами и союзниками », — заявил президент.



Макрон в решительно осудил военные действия России против Украины и пообещал , что Париж будет работать с союзниками , чтобы попытаться положить конец конфликту .



« Россия должна немедленно положить конец своим военным операциям », — написал Макрон в Twitter , заявив , что Россия приняла решение « вести войну » с Украиной .



« Франция солидарна с Украиной . Она поддерживает украинцев и работает со своими партнерами и союзниками над прекращением войны », — добавил он .



Макрон неоднократно разговаривал с президентом Владимиром Путиным в поисках дипломатического решения противостояния , но безрезультатно .

Прежде чем Путин объявил о « специальной военной операции », Макрон разговаривал с Владимиром Зеленским. В ходе беседы он подчеркнул важность суверенитета и территориальной целостности Украины.