Франция призывает провести саммит НАТО «как можно скорее»

06:02 25 Февраль Киев, Украина

Президент Франции Эммануэль highlight">Макрон призвал провести саммит НАТО «как можно скорее».
 
Об этом говорится в сообщении его офиса.

«Франция желаетчтобы саммит НАТО был проведен как можно скорее в координации с нашими партнерами и союзниками», — заявил президент.

Макрон в решительно осудил военные действия России против Украины и пообещалчто Париж будет работать с союзникамичтобы попытаться положить конец конфликту.

«Россия должна немедленно положить конец своим военным операциям», — написал Макрон в Twitterзаявивчто Россия приняла решение «вести войну» с Украиной.

«Франция солидарна с УкраинойОна поддерживает украинцев и работает со своими партнерами и союзниками над прекращением войны», — добавил он.

Макрон неоднократно разговаривал с президентом Владимиром Путиным в поисках дипломатического решения противостоянияно безрезультатно.
 
Прежде чем Путин объявил о «специальной военной операции», Макрон разговаривал с Владимиром Зеленским. В ходе беседы он подчеркнул важность суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он пообещалчто Франция будет продолжать помогать Украине финансово и экономически и поставлять «оборонительное оборудование», говорится в заявлении французского президента.