Франция призывает провести саммит НАТО «как можно скорее»

Президент Франции Эммануэль highlight">Макрон призвал провести саммит НАТО «как можно скорее».
Об этом говорится в сообщении его офиса.
«Франция желает, чтобы саммит НАТО был проведен как можно скорее в координации с нашими партнерами и союзниками», — заявил президент.
Макрон в решительно осудил военные действия России против Украины и пообещал, что Париж будет работать с союзниками, чтобы попытаться положить конец конфликту.
«Россия должна немедленно положить конец своим военным операциям», — написал Макрон в Twitter, заявив, что Россия приняла решение «вести войну» с Украиной.
«Франция солидарна с Украиной. Она поддерживает украинцев и работает со своими партнерами и союзниками над прекращением войны», — добавил он.
Макрон неоднократно разговаривал с президентом Владимиром Путиным в поисках дипломатического решения противостояния, но безрезультатно.
Прежде чем Путин объявил о «специальной военной операции», Макрон разговаривал с Владимиром Зеленским. В ходе беседы он подчеркнул важность суверенитета и территориальной целостности Украины.
Он пообещал, что Франция будет продолжать помогать Украине финансово и экономически и поставлять «оборонительное оборудование», говорится в заявлении французского президента.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии