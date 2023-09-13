Франция приостанавливает продажу iPhone 12 из-за повышенного излучения

Национальное агентство по вопросам радиочастот (ANFR) приостановило продажу iPhone 12 во Франции из-за превышения допустимого уровня электромагнитного излучения.
Агентство сообщило, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (SAR) iPhone 12 составляет 5,74 Вт на килограмм, что выше предела, установленного Европейским Союзом для телефонов, когда их держат в руке или в кармане.
SAR определяет энергию электромагнитного поля, выделяемую в тканях тела человека за одну секунду. Этот показатель используется для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека.
Apple заявила, что будет оспаривать решение ANFR, заявив, что предоставила регулятору результаты своих лабораторных исследований и третьих сторон, которые свидетельствуют, что устройство соответствует всем правилам. Компания также добавила, что iPhone 12 признан соответствующим нормам по уровню излучения во всем мире.
Министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Apple должна решить проблему с повышенным излучением с помощью обновления программного обеспечения. Если компания этого не сделает, то будет вынуждена отозвать все iPhone 12, находящиеся в обращении во Франции.
В ВОЗ ранее заявляли, что нет никаких доказательств того, что влияние электромагнитных полей низкого уровня является вредным для человека. Однако решение ANFR может подтолкнуть Apple к более тщательному изучению вопроса о безопасности излучения от своих устройств.
Агентство сообщило, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (SAR) iPhone 12 составляет 5,74 Вт на килограмм, что выше предела, установленного Европейским Союзом для телефонов, когда их держат в руке или в кармане.
SAR определяет энергию электромагнитного поля, выделяемую в тканях тела человека за одну секунду. Этот показатель используется для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека.
Apple заявила, что будет оспаривать решение ANFR, заявив, что предоставила регулятору результаты своих лабораторных исследований и третьих сторон, которые свидетельствуют, что устройство соответствует всем правилам. Компания также добавила, что iPhone 12 признан соответствующим нормам по уровню излучения во всем мире.
Министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Apple должна решить проблему с повышенным излучением с помощью обновления программного обеспечения. Если компания этого не сделает, то будет вынуждена отозвать все iPhone 12, находящиеся в обращении во Франции.
В ВОЗ ранее заявляли, что нет никаких доказательств того, что влияние электромагнитных полей низкого уровня является вредным для человека. Однако решение ANFR может подтолкнуть Apple к более тщательному изучению вопроса о безопасности излучения от своих устройств.
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