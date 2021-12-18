Франция предупредила Россию о масштабных последствиях из-за угроз в отношении Украины

19:29 08 Декабрь Киев, Украина

Франция предупредила Москву, что в случае нападения России на Украину она столкнется со «стратегическими и серьезными последствиями».



«России были посланы решительные сигналы о том, что новое нападение на территориальную целостность Украины будет иметь стратегические и масштабные последствия», - говорится в заявлении министерства иностранных дел по итогам телефонных переговоров на этой неделе между лидерами Франции, Германии, Италии, Великобритании. и США.



В нем говорилось, что так называемая пятерка западных союзников на переговорах «выразила решимость уважать суверенитет Украины».



Отметим, французское заявление было сделано после того, как президент США Джо Байден предупредил президента Владимира Путина о "сильном" экономическом ответе Запада против любого нападения России на Украину, в ответ на это кремлевский лидер потребовал гарантий, что альянс НАТО будет держаться подальше от России.



