Франция поможет расследовать российские преступления в украинском городе Изюм

Глава МИД Франции Катрин Колонна объявила, что Париж отправит в Украину миссию поддержки для следователей, которые расследуют военные преступления совершенные в Изюме Харьковской области.
Об этом Колонна сказала на заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Украине.
Теперь, когда миру стало известно о новых преступлениях в Изюме, мы решили направить еще одну миссию поддержки следователей на местах, потому что там, где действует россия, используя пропаганду и дезинформацию, правосудие должно основываться на фактах и доказательствах", - подчеркнула глава французскогой дипломатии.
Город Изюм Харьковской области был освобожден от российской оккупации в начале сентября во время контрнаступления украинских сил. В нем было обнаружено массовое захоронение более чем на 450 тел. Западные лидеры остро отреагировали на это.
Город Изюм Харьковской области был освобожден от российской оккупации в начале сентября во время контрнаступления украинских сил. В нем было обнаружено массовое захоронение более чем на 450 тел. Западные лидеры остро отреагировали на это.
Россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.
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