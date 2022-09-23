Франция поможет расследовать российские преступления в украинском городе Изюм

08:34 23 сентября Киев, Украина

Глава МИД Франции Катрин Колонна объявила, что Париж отправит в Украину миссию поддержки для следователей, которые расследуют военные преступления совершенные в Изюме Харьковской области.

Об этом Колонна сказала на заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Украине.

"Только что в апреле стало известно о преступлениях, совершенных в Буче, мы отправили две группы следователей в Украину. Три месяца они помогали украинскому правосудию терпеливо и тщательно восстанавливать факты, и мы подарили мобильную лабораторию для анализа ДНК.

Теперь, когда миру стало известно о новых преступлениях в Изюме, мы решили направить еще одну миссию поддержки следователей на местах, потому что там, где действует россия, используя пропаганду и дезинформацию, правосудие должно основываться на фактах и доказательствах", - подчеркнула глава французскогой дипломатии.



Город Изюм Харьковской области был освобожден от российской оккупации в начале сентября во время контрнаступления украинских сил. В нем было обнаружено массовое захоронение более чем на 450 тел. Западные лидеры остро отреагировали на это.



Россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.