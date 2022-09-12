Франция подпишет соглашение с Румынией, чтобы помочь увеличить экспорт украинского зерна

Министр транспорта Франции заявил, что подпишет соглашение с Румынией, чтобы помочь увеличить экспорт украинского зерна в развивающиеся страны, в том числе в Средиземноморье.
Об этом пишет Reuters.
Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что подпишет соглашение с Румынией, которое позволит Украине поставлять еще больше зерна в Европу и развивающиеся страны, в том числе средиземноморские, которые нуждаются в его продовольствии.
По словам министра, соглашение охватывает экспорт сухопутным, морским и речным транспортом.
Согласно проекту соглашения, Париж инвестирует в разработку проекта, направленного на повышение эффективности порта Галац, оборудование пограничных пунктов на севере Румынии, максимальное использование зерновых контейнеров, размещенных в порту Констанца, а также увеличение пропускной способности в порту Констанцы и через Сулинский морской канал.
Это также помогло бы выстроить среднесрочную стратегию для экспортного коридора между Румынией и Украиной и обеспечить оптимизацию движения судов с украинским зерном.
По словам министра, соглашение охватывает экспорт сухопутным, морским и речным транспортом.
Согласно проекту соглашения, Париж инвестирует в разработку проекта, направленного на повышение эффективности порта Галац, оборудование пограничных пунктов на севере Румынии, максимальное использование зерновых контейнеров, размещенных в порту Констанца, а также увеличение пропускной способности в порту Констанцы и через Сулинский морской канал.
Это также помогло бы выстроить среднесрочную стратегию для экспортного коридора между Румынией и Украиной и обеспечить оптимизацию движения судов с украинским зерном.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии