Франция планирует привлечь 40 тысяч правоохранителей для пресечения беспорядков

19:20 29 июня Киев, Украина

Французское правительство планирует привлечь 40 тысяч правоохранителей для пресечения беспорядков, которые продолжаются в стране уже более двух суток после гибели 17-летнего юноши.



Об этом сообщает агентство AP.



Протестующие на митингах продолжают поджигать автомобили и общественные здания в пригородах Парижа, и беспорядки уже распространились за пределы столицы.

"Мы призываем всех участников беспорядков прекратить насилие и разойтись. Вечером сегодня полиции и жандармерии будет значительно больше", - заявил министр внутренних дел Франции, Джеральд Дарманин.



Министр также сообщил, что 170 офицеров получили ранения в ходе этих беспорядков.



Прокуратура выразила просьбу о заключении под стражу задержанного офицера полиции.