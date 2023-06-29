Франция планирует привлечь 40 тысяч правоохранителей для пресечения беспорядков

Французское правительство планирует привлечь 40 тысяч правоохранителей для пресечения беспорядков, которые продолжаются в стране уже более двух суток после гибели 17-летнего юноши.
Об этом сообщает агентство AP.
Протестующие на митингах продолжают поджигать автомобили и общественные здания в пригородах Парижа, и беспорядки уже распространились за пределы столицы.
Об этом сообщает агентство AP.
Протестующие на митингах продолжают поджигать автомобили и общественные здания в пригородах Парижа, и беспорядки уже распространились за пределы столицы.
Министр также сообщил, что 170 офицеров получили ранения в ходе этих беспорядков.
Прокуратура выразила просьбу о заключении под стражу задержанного офицера полиции.
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