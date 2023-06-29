Франция планирует привлечь 40 тысяч правоохранителей для пресечения беспорядков

19:20 29 июня Киев, Украина

Французское правительство планирует привлечь 40 тысяч правоохранителей для пресечения беспорядков, которые продолжаются в стране уже более двух суток после гибели 17-летнего юноши.

Об этом сообщает агентство AP.

Протестующие на митингах продолжают поджигать автомобили и общественные здания в пригородах Парижа, и беспорядки уже распространились за пределы столицы.
 
"Мы призываем всех участников беспорядков прекратить насилие и разойтись. Вечером сегодня полиции и жандармерии будет значительно больше", - заявил министр внутренних дел Франции, Джеральд Дарманин.

Министр также сообщил, что 170 офицеров получили ранения в ходе этих беспорядков.

Прокуратура выразила просьбу о заключении под стражу задержанного офицера полиции.