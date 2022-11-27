Франция первой гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира

10:28 27 ноября Киев, Украина

Левандовски наконец-то забил, Месси догнал Марадону, а Мбаппе - Зидана. Чемпионат мира в Катаре в самом разгаре. Подведены итоги седьмого игрового дня турнира.

Франция обошли проклятие чемпионов

Франция страдает от травм, но все равно сохраняет, как говорит Дидье Дешам, “солидный состав”. А как еще назвать состав, в котором играет Килиан Мбаппе. Французы обыграли Данию, которую многие считали командой, способной удивить на этом турнире, и уже обеспечили себе выход в плей-офф. Мбаппе сделал дубль и сравнялся с самим Зиданом по количеству голов за французскую сборную. Правда, Зизу для того, чтобы забить 31 гол понадобилось на целых 46 игр больше. Фантастика!

Кроме того, французы обошли проклятие чемпионов. В 21 веке действующие чемпионы мира только раз выходили из группы следующего турнира – ими были бразильцы в 2006-м. Все остальные вылетали уже после основного раунда: так было с той же Францией на ЧМ-2002, так было с Италией на ЧМ-2010, с Испанией на ЧМ-2014 и Германией на ЧМ-2018.

Команда Дешама прервала эту серию. А вот у Дании проблемы. Австралия обыграла Тунис, чего датчане сделать не смогли.

Месси догнал Марадонну

Сборная Аргентины выиграла все матчи против сборной Мексики на чемпионатах мира. В Катаре исключение делать не стали. Месси и компания обыграли мексиканцев со счетом 2:0. Лео забил свой 8 гол в 21 матче на чемпионатах мира. Такая же статистика у Марадоны.

Но в этой группе еще совсем ничего не ясно. Выйти в плей-офф могут все, даже Мексика.

Слезы радости Левандовски

Польша обыграла главную сенсацию турнира Саудовскую Аравию, игрокам которой после победы над аргентинцами подарили по Роллс-ройсу. И не сказать, что аравийцы после таких подарков расслабились. Игру вели именно они. Но Войцех Щесны лидирует на турнире по количеству сейвов и даже отбил пенальти.

Наконец-то забил на чемпионатах мира и Роберт Левандовски, воспользовавшись ошибкой аравийского защитника.