Франция отвергла совместное патрулирование границы с Великобританией на проливе Ла-Манш

07:22 03 Декабрь Киев, Украина

Франция официально отвергла идею совместного патрулирования с британскими силами безопасности на побережье Ла-Манша в письме, которое было отправлено премьер-министром Франции Жаном Кастексом его британскому коллеге Борису Джонсону.



Кастекс писал, что «мы не можем принять ... что британская полиция или солдаты патрулируют наши берега. Это вопрос суверенитета, и я знаю, что ваше правительство чувствительно относится к уважению суверенитета других».