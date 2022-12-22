Франция оштрафовала Microsoft за политику сбора данных пользователей

Власти Франции наложили крупнейший штраф на Microsoft в сумме 60 млн евро за политику сбора данных пользователей в поисковике Bing.
Об этом сообщает France24.
Французский регулятор заявил, что после расследования обнаружил, что "когда пользователи посещали Bing, файлы cookie хранились на их терминале без согласия, при этом эти файлы использовались, среди прочего, в рекламных целях".
Регулятор отметил также отсутствие кнопки, позволяющей отказаться от сохранения файлов cookie так же легко, как и принять их.
Значительная сумма штрафа обусловлена, в частности, прибылью, которую компания получала от рекламы, косвенно генерируемой данными, собранными с помощью cookie - файлов, которые отслеживают просмотр веб-страниц в Интернете.
Компании было предоставлено три месяца для исправления ситуации, с потенциальным последующим штрафом в размере 60 тысяч евро за каждый день просрочки.
Отмечается, что в прошлом году за аналогичные нарушения к компаниям Google и Facebook были применены санкции в виде штрафов в размере 150 млн евро и 60 млн евро соответственно.
Об этом сообщает France24.
Французский регулятор заявил, что после расследования обнаружил, что "когда пользователи посещали Bing, файлы cookie хранились на их терминале без согласия, при этом эти файлы использовались, среди прочего, в рекламных целях".
Регулятор отметил также отсутствие кнопки, позволяющей отказаться от сохранения файлов cookie так же легко, как и принять их.
Значительная сумма штрафа обусловлена, в частности, прибылью, которую компания получала от рекламы, косвенно генерируемой данными, собранными с помощью cookie - файлов, которые отслеживают просмотр веб-страниц в Интернете.
Компании было предоставлено три месяца для исправления ситуации, с потенциальным последующим штрафом в размере 60 тысяч евро за каждый день просрочки.
Отмечается, что в прошлом году за аналогичные нарушения к компаниям Google и Facebook были применены санкции в виде штрафов в размере 150 млн евро и 60 млн евро соответственно.
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