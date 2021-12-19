Франция направляет полицию в Гваделупу для подавления Covid-беспорядков

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Островитяне устроили



Поступали сообщения о том, что участники беспорядков ворвались на склад оружия в прибрежной столице острова Пуэнт-а-Питр и украли винтовки. Французские власти направили подкрепление полиции на Карибский остров Гваделупа после недели протестов против коронавирусных ограничений.Островитяне устроили протесты после того, как Париж объявил, что медработники на всех французских территориях должны пройти вакцинацию против Covid. Это вызвало волну протестов, которые переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.Поступали сообщения о том, что участники беспорядков ворвались на склад оружия в прибрежной столице острова Пуэнт-а-Питр и украли винтовки.

«Мы просто не знаем, как далеко это еще зайдет», - сказал мэр города Гарри Дуримель.

В понедельник полиция заявила, что арестовала 38 человек, уличенных в грабежах и разгромах магазинов, и начала демонтаж дорожных заграждений, установленных протестующими.



Полковник Жан Пьер из жандармерии в Пуэнт-а-Питр сказал, что протестующие открыли огонь по силам безопасности и пожарным.



Эммануэль Макрон охарактеризовал ситуацию в Гваделупе как «очень взрывоопасную» и призвал к спокойствию на острове.



Оливье Серва, депутат Гваделупы от правящей партии Эммануэля Макрона La République En Marche, сказал, что протест против вакцинации связан с «ослаблением государственной власти» на острове и симптомом наследия «колониального рабства».



Напомним, в сентябре Франция ввела обязательную вакцинацию против Covid для всех медицинских работников, лиц, осуществляющих уход на дому, транспортного персонала, студентов-медиков, пожарных и всего персонала, связанного с этими службами.



По данным правительства , чуть менее 90% взрослого населения Франции, включая заморские территории, были полностью вакцинированы. Однако только 40,3% взрослого населения Гваделупы получили вакцину. На Мартинике этот показатель составляет 41%.



В Гваделупе зарегистрировано в общей сложности 54 854 случая заболевания Covid и 822 смертельных случая, связанных с вирусом.



