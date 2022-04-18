Франция меняет правила въезда из-за ухудшения ситуации с COVID

Во Франции третий день подряд наблюдается ухудшение ситуации с COVID-19. Из-за вспышки власти решили изменить правила въезда в страну.
Теперь невакцинированные приезжающие из нескольких стран должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный за 24 часа, пишет BBC.
Правила ужесточили для путешественников из Великобритании, Кипра, Греции, Нидерландов, Португалии и Испании.
Ранее требование о тесте составляло 48 часов для Британии и 72 часа для приезжающих из других стран.
Полностью иммунизированные граждане этого правила могут не придерживаться.
Тем временем Соединенное Королевство добавило Францию в свой "оранжевый" список и требует от приезжающих из этой страны соблюдать 10-дневный карантин, даже если человек полностью вакцинирован. Этот шаг вызвал большое недовольство и критику во Франции.
В свою очередь Франция расширила "красный" список стран с высоким риском COVID. Теперь в нем 28 стран. Туристы из этих государств могут прибыть во Францию, только если их поездка "критически необходима".
Отметим, что во Франции третий день подряд зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев коронавируса.
Правила ужесточили для путешественников из Великобритании, Кипра, Греции, Нидерландов, Португалии и Испании.
Ранее требование о тесте составляло 48 часов для Британии и 72 часа для приезжающих из других стран.
Полностью иммунизированные граждане этого правила могут не придерживаться.
Тем временем Соединенное Королевство добавило Францию в свой "оранжевый" список и требует от приезжающих из этой страны соблюдать 10-дневный карантин, даже если человек полностью вакцинирован. Этот шаг вызвал большое недовольство и критику во Франции.
В свою очередь Франция расширила "красный" список стран с высоким риском COVID. Теперь в нем 28 стран. Туристы из этих государств могут прибыть во Францию, только если их поездка "критически необходима".
Отметим, что во Франции третий день подряд зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев коронавируса.
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