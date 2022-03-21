Франция и Италия во власти пандемии: зафиксирована рекордная смертность

Несмотря на протесты против ужесточения карантинных мероприятий, эпидемия по всему миру разростается семимильными шагами. Франция и Италия не стали исключением.
Так, за прошедшие сутки в Италии и Франции зафиксированы рекордные с весны 2020 года показатели смертности от COVID-19.
Минздрав Италии сообщил, что за сутки в стране умер 221 больной. Это самый высокий показатель с 15 мая, когда в Италии за сутки скончались 242 заразившихся COVID-19.
Всего за последние сутки в Италии выявили 21 944 новых случаев заражения коронавирусом, что превышает на пять тысяч показатели предыдущего дня.
В то же время, во Франции за сутки умерли 523 человека, что является самым высоким показателем с 22 апреля — тогда умерли 543 заболевших. Всего за прошедшие сутки заболели 33 417 человек.
После летнего затишья эпидемия вновь усилилась в ряде европейских стран. Многие правительства приняли решение ужесточить карантин, что вызвало протесты в обществе. Акции протеста прошли во Франции, Германии, Италии, Чехии и других стран.
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