Франция готова помочь Украине в разминировании Черниговской области

Правительство Франции привлечет своих специалистов и технику для разминирования Черниговской области.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус после встречи с представителями посольства Франции в Украине.
На встрече обсудили возможность помощи со стороны правительства Франции в процессе разминирования на деоккупированных территориях и создания ДНК лабораторий для идентификации убитых и погибших людей.
В июле МИД Франции сообщил о передаче Украине мобильной лаборатории для экспресс-анализа ДНК в процессе расследования военных преступлений рф.
В июле МИД Франции сообщил о передаче Украине мобильной лаборатории для экспресс-анализа ДНК в процессе расследования военных преступлений рф.
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