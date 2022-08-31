Франция готова помочь Украине в разминировании Черниговской области

09:44 16 августа Киев, Украина

Правительство Франции привлечет своих специалистов и технику для разминирования Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус после встречи с представителями посольства Франции в Украине.

"Правительство Франции готово помочь, как в непосредственном разминировании с привлечением своих специалистов и техники, так и помогать готовить украинских специалистов, в том числе разминирования водоемов", - написал он в Телеграмм-канале.

На встрече обсудили возможность помощи со стороны правительства Франции в процессе разминирования на деоккупированных территориях и создания ДНК лабораторий для идентификации убитых и погибших людей.



В июле МИД Франции сообщил о передаче Украине мобильной лаборатории для экспресс-анализа ДНК в процессе расследования военных преступлений рф.