12:50 30 октября Киев, Украина

Власти Франции собираются депортировать 39 граждан российской федерации, которые подозреваются в приверженности радикальному исламу.

Об этом заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен.

"Мы составили список из 39 граждан россии, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям", — сказал он в эфире радиостанции RMC.

По словам главы ведомства, включенные в список люди по-прежнему имеют гражданство рф. Французские власти утверждают, что депортация является необходимой мерой для обеспечения национальной безопасности и защиты своих граждан. Они утверждают, что лица, о которых идет речь, продемонстрировали вопиющее пренебрежение французскими законами и ценностями, представляя значительную угрозу общественной безопасности. В этом сценарии депортация становится единственным инструментом устранения потенциальных угроз и предотвращения дальнейшей радикализации.



Сам процесс депортации представляет собой сложную операцию, требующую дипломатического сотрудничества между правительствами Франции и россии. Франция должна получить согласие москвы на репатриацию этих людей в страну их происхождения.