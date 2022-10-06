Франция будет выплачивать гражданам деньги за размещение украинских беженцев

15:54 06 октября Киев, Украина

Правительство Франции будет оказывать финансовую помощь в размере 150 евро в месяц французским семьям, размещающим у себя беженцев из Украины.



Как сообщает Le Figaro, об этом сообщил министр-делегат Министерства городов и жилищного строительства Оливье Кляйн.



По данным издания, на финансовую поддержку могут рассчитывать от 5000 до 12 000 французских семей. Она будет охватывать период с 1 апреля по 31 декабря 2022 и выплачиваться при условии, если беженцы будут находиться в семьях не менее 90 дней.

"Эта исключительная финансовая мера позволяет поддержать излияние спонтанной щедрости, которое наблюдалось с момента, когда в Украине разразилась война, и является основным звеном в управлении кризисом и приеме перемещенных лиц ( из Украины — ред. )", — подчеркнул Оливье Кляйн.

По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию, усугубленную энергетическим кризисом, французы проявили "огромную солидарность" с украинцами.



Как отмечают журналисты, этот шаг является беспрецедентной финансовой помощью для приема и размещения беженцев, о которой в течение длительного времени просили ассоциации, помогающие перемещенным лицам, особенно после сирийского миграционного кризиса 2015 года.