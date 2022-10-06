Франция будет выплачивать гражданам деньги за размещение украинских беженцев

Правительство Франции будет оказывать финансовую помощь в размере 150 евро в месяц французским семьям, размещающим у себя беженцев из Украины.
Как сообщает Le Figaro, об этом сообщил министр-делегат Министерства городов и жилищного строительства Оливье Кляйн.
По данным издания, на финансовую поддержку могут рассчитывать от 5000 до 12 000 французских семей. Она будет охватывать период с 1 апреля по 31 декабря 2022 и выплачиваться при условии, если беженцы будут находиться в семьях не менее 90 дней.
Как сообщает Le Figaro, об этом сообщил министр-делегат Министерства городов и жилищного строительства Оливье Кляйн.
По данным издания, на финансовую поддержку могут рассчитывать от 5000 до 12 000 французских семей. Она будет охватывать период с 1 апреля по 31 декабря 2022 и выплачиваться при условии, если беженцы будут находиться в семьях не менее 90 дней.
По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию, усугубленную энергетическим кризисом, французы проявили "огромную солидарность" с украинцами.
Как отмечают журналисты, этот шаг является беспрецедентной финансовой помощью для приема и размещения беженцев, о которой в течение длительного времени просили ассоциации, помогающие перемещенным лицам, особенно после сирийского миграционного кризиса 2015 года.
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