Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать Европейский Союз более могущественным, поскольку именно Франция будет председательствовать в блоке на протяжении следующих шести месяцев. Однако соперники и критики обвиняют Макрона в том, что он использует это положение в качестве трамплина для переизбрания.
В среду Макрон подробно говорил с европейскими законодателями в Страсбурге, где описывал приоритеты Франции на шестимесячное председательство в блоке.
За его высказываниями внимательно следили дома, поскольку этот период совпадает с президентскими выборами во Франции, которые запланированы на 10 апреля.
Ожидается, что Макрон, проевропейский центрист, выступающий за бизнес, будет баллотироваться на второй срок, и опросы показывают, что он является лидером.
Вторя опасениям некоторых французских избирателей, он также призвал ЕС установить «достойную» минимальную заработную плату во всем блоке и работать над сокращением неравенства и борьбой с дискриминацией. Он сказал, что ЕС пора «принять меры» для удовлетворения своих экологических амбиций, включая обязательство блока по достижению климатической нейтральности к 2050 году.
Поскольку французские ультраправые поставили иммиграцию и безопасность в основу президентской кампании, Макрон пообещал укрепить внешние границы ЕС и ликвидировать сети контрабандистов.
Он также призвал ЕС быстро разработать новый план безопасности, содержащий предложения по ослаблению напряженности в отношениях с Россией.
«Мы должны выполнить условия для достижения суверенитета, что означает быть более независимыми от России», — сказал он.
Ряд французских законодателей отреагировали на замечания Макрона, неоднократно ссылаясь на апрельские президентские выборы, предполагая, что он продвигает свою кандидатуру, а не заботится о вопросах ЕС.
В среду Макрон подробно говорил с европейскими законодателями в Страсбурге, где описывал приоритеты Франции на шестимесячное председательство в блоке.
За его высказываниями внимательно следили дома, поскольку этот период совпадает с президентскими выборами во Франции, которые запланированы на 10 апреля.
Ожидается, что Макрон, проевропейский центрист, выступающий за бизнес, будет баллотироваться на второй срок, и опросы показывают, что он является лидером.
Вторя опасениям некоторых французских избирателей, он также призвал ЕС установить «достойную» минимальную заработную плату во всем блоке и работать над сокращением неравенства и борьбой с дискриминацией. Он сказал, что ЕС пора «принять меры» для удовлетворения своих экологических амбиций, включая обязательство блока по достижению климатической нейтральности к 2050 году.
Поскольку французские ультраправые поставили иммиграцию и безопасность в основу президентской кампании, Макрон пообещал укрепить внешние границы ЕС и ликвидировать сети контрабандистов.
Он также призвал ЕС быстро разработать новый план безопасности, содержащий предложения по ослаблению напряженности в отношениях с Россией.
«Мы должны выполнить условия для достижения суверенитета, что означает быть более независимыми от России», — сказал он.
Ряд французских законодателей отреагировали на замечания Макрона, неоднократно ссылаясь на апрельские президентские выборы, предполагая, что он продвигает свою кандидатуру, а не заботится о вопросах ЕС.
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