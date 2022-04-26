Франция: 4 подростка обвиняются в соучастии в убийстве учителя

21:03 26 ноября Киев, Украина

Полиция Франции предъявила обвинения четырем учащимся школы, где произошло зверское убийство с обезглавливанием учителя Самюэля Пати.



По данным правоохранительных органов, трое подростков, которым предъявлено обвинение в соучастии в убийстве, помогли предполагаемому убийце идентифицировать преподавателя. За свои услуги они в качестве вознаграждения получили несколько сотен евро.



Еще одну школьницу обвинили в ложном доносе. Девушка вместе с отцом, который ранее стал обвиняемым по делу, сообщила в полицию о дискриминации со стороны Пати. По словам ученицы, перед тем, как показать карикатуры на Мухаммеда, Пати попросил учеников-мусульман выйти из аудитории. Позже во время расследования выяснилось, что девушки на том занятии не было.



По словам свидетелей, Пати предупредил учеников, что они могут свободно покинуть аудиторию, если не хотят видеть карикатуры.



Всех четырех подростков после предъявления обвинений отпустили. Они находятся под судебным надзором.



Убийство учителя во Франции

Учителя истории Самуэля Пати обезглавили в пригороде Парижа 16 октября, после того, как он показал школьникам в классе карикатуры на пророка Мухаммеда.



В убийстве обвиняют 18-летнего чеченца Абдуллаха Анзорова, которого полиция застрелила во время задержания. По данным прокуратуры, призывы к насилию против учителя организовал 48-летний мужчина, которого на судебном заседании назвали как Брахим С. Незадолго до нападения на Пати Брахим и Анзоров переписывались в интернете.