Формат Рамштайн собирает экстренную встречу по поддержке Украины

18:04 10 октября Киев, Украина

Министры обороны со всего мира проведут в Брюсселе срочную встречу в рамках формата Рамштайн по поддержке Украины, пишет The Washington Post в понедельник, 10 октября.

Точной даты встречи пока нет, но ожидается, что она состоится на этой неделе.

Кроме того, ожидается встреча министров обороны стран НАТО.

Издание отмечает, что украинские власти уже призвали Запад ускорить передачу Украине противовоздушных систем обороны в связи с угрозой новых массированных атак россии.

Напомним, в ходе сегодняшнего удара по критической инфраструктуре Украины россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, украинские ПВО сбили 56 целей.