Финский президент заявил, что не намерен ввозить ядерное оружие на территорию страны

После того, как Финляндия вступит в ряды НАТО, страна не намерена размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил президент Финляндии Саули Нийнисте на открытии курсов национальной обороны (MPK), сообщает Yle.
По его словам, ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО, но есть инструментом профилактики, а не самоцелью.
Саули Нийнисте отметил, что ядерную войну невозможно выиграть, и никогда не следует ее вести.
Президент Финляндии также дал оценку войне рф против Украины, заявив, что Украина имеет полное право защищать свою целостность и законные границы, и у российской армии нет никакого права находиться на украинской земле.
По его словам, ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО, но есть инструментом профилактики, а не самоцелью.
Саули Нийнисте отметил, что ядерную войну невозможно выиграть, и никогда не следует ее вести.
Президент Финляндии также дал оценку войне рф против Украины, заявив, что Украина имеет полное право защищать свою целостность и законные границы, и у российской армии нет никакого права находиться на украинской земле.
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