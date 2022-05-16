Финский генерал жестко отреагировал на угрозы путина по поводу вступления Финляндии в НАТО

10:41 16 мая Киев, Украина

Финляндия приняла официальное решение о вступление в Североатлантический альянс (НАТО) , что вызвало предсказуему реакцию Кремля.

В россии заявили, что власти Финляндии, поддерживая членство страны в НАТО, превращают свою территорию "в рубеж военного противостояния с российской федерацией", что грозит Финляндии "ответными шагами как военно-технического, так и иного характера"

В ответ на "выпады" Кремля финский генерал предложил путину присоединиться к мертвым солдатам, зарытым в земле

"Приглашаем вас присоединиться к 200 000 россиянам, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки 1939 года», - написал он.

Генерал делает отсылку к событиям осени 1939 года, когда правительство СССР обвинило правительство Финляндии в артиллерийском обстреле (прошли десятилетия, а методичка российских оккупантов не изменилась!). Ответственность за начало военных действий советской стороной была полностью возложена на Финляндию. Начало военных действий привело к тому, что 14 декабря 1939 года СССР как агрессор был исключён из Лиги Наций.



А все из-за того, что сталину не понравилось, что граница Финляндии находится слишком близко к Ленинграду.