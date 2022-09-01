Финская таможня начала конфисковывать у россиян санкционные товары

18:33 03 августа Киев, Украина

Финские компании начали ограничивать продажу санкционных товаров российским туристам, которые могут увезти покупки в россию





В ведомстве отметили, что продавцы должны самостоятельно решать, в каких случаях отказывать покупателю, потому что на практике сложно определить, повезет ли человек товары в россию, если он не оформляет возврат НДС.



Некоторые магазины уже ограничили продажи россиянам. Среди них торговые сети Gigantti и Power, которые больше не продают смартфоны, компьютеры и бытовую технику российским туристам, которые захотели оформить документы о беспошлинной продаже.



У других компаний в Финляндии российские граждане теперь могут купить только не попавшие под



Финская таможня начала конфисковывать покупки россиян при выезде из страны. Меньше чем за неделю таможенники выявили почти 100 случаев попытки провоза санкционных товаров, в том числе дронов, пригодных для использования в военных целях. Было заведено 20 дел о контрабанде предметов роскоши и товаров двойного назначения, например, приборов для судоходства.



В конце июля все партии парламента Финляндии высказались за запрет выдачи туристических виз россиянам. Сторонники ограничений отметили, что открытые границы позволяют россии обходить европейские санкции и экспортировать подсанкционную продукцию. Финский президент и правительство обсудят этот вопрос 4 августа.



Параллельно страна уже сейчас стала чаще отказывать гражданам рф в шенгенских визах. Финский МИД не исключает, что количество одобряемых документов продолжит снижаться. Об этом сообщили телерадиовещательной корпорации Yle в МИД Финляндии.В ведомстве отметили, что продавцы должны самостоятельно решать, в каких случаях отказывать покупателю, потому что на практике сложно определить, повезет ли человек товары в россию, если он не оформляет возврат НДС.Некоторые магазины уже ограничили продажи россиянам. Среди них торговые сети Gigantti и Power, которые больше не продают смартфоны, компьютеры и бытовую технику российским туристам, которые захотели оформить документы о беспошлинной продаже.У других компаний в Финляндии российские граждане теперь могут купить только не попавшие под санкции товары.Финская таможня начала конфисковывать покупки россиян при выезде из страны. Меньше чем за неделю таможенники выявили почти 100 случаев попытки провоза санкционных товаров, в том числе дронов, пригодных для использования в военных целях. Было заведено 20 дел о контрабанде предметов роскоши и товаров двойного назначения, например, приборов для судоходства.В конце июля все партии парламента Финляндии высказались за запрет выдачи туристических виз россиянам. Сторонники ограничений отметили, что открытые границы позволяют россии обходить европейские санкции и экспортировать подсанкционную продукцию. Финский президент и правительство обсудят этот вопрос 4 августа.Параллельно страна уже сейчас стала чаще отказывать гражданам рф в шенгенских визах. Финский МИД не исключает, что количество одобряемых документов продолжит снижаться.

Напомним, санкции, введенные ЕС в отношении россии, запрещают экспорт в рф так называемых предметов роскоши, то есть товаров стоимостью более 300 евро.