Финская пограничная охрана представила тестовую версию забора на границе с рф

Финская пограничная охрана представила тестовую версию забора на финско-российской границе, сообщает финский телерадиовещатель Yle.
Пограничники организовали пресс-тур, чтобы показать тестовый участок ограждения с колючей проволокой, который в настоящее время строится в городке Пелкола в Иматри на восточной границе.
Длина забора составляет три километра, и он строится для проверки функциональности барьерного ограждения. Высота забора составляет около четырех метров, и его строительство планируется завершить в летом 2023 года.
После завершения пилотного этапа вдоль восточной границы Финляндии планируется построить общей протяженностью 200 километров заграждений.
Ранее публикация фотографий ограждения пограничной охраной юго-восточной Финляндии вызвала различные реакции в социальных сетях. Некоторые комментаторы считали, что забор выглядит недостаточно прочным и напоминает ограждение для собак.
В ответ на критику, пограничники отметили, что фотографии показывали недостроенную конструкцию и не давали полного представления о характеристиках заграждения.
Пограничники организовали пресс-тур, чтобы показать тестовый участок ограждения с колючей проволокой, который в настоящее время строится в городке Пелкола в Иматри на восточной границе.
Длина забора составляет три километра, и он строится для проверки функциональности барьерного ограждения. Высота забора составляет около четырех метров, и его строительство планируется завершить в летом 2023 года.
После завершения пилотного этапа вдоль восточной границы Финляндии планируется построить общей протяженностью 200 километров заграждений.
Ранее публикация фотографий ограждения пограничной охраной юго-восточной Финляндии вызвала различные реакции в социальных сетях. Некоторые комментаторы считали, что забор выглядит недостаточно прочным и напоминает ограждение для собак.
В ответ на критику, пограничники отметили, что фотографии показывали недостроенную конструкцию и не давали полного представления о характеристиках заграждения.
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