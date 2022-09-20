Финская оппозиция планирует добиться полного запрета выдачи виз гражданам рф

Оппозиционные фракции в Финляндии требуют почти полного запрета выдачи туристических виз гражданам россии.
Об этом говорится в материале Helsingin Sanomat.
В "Национальной коалиции" и "Настоящих финнах" считают, что визы следует выдавать только тем россиянам, у которых в Финляндии живут родственники. Христианские демократы также за закрытие границы, но официальную позицию еще не опубликовали.
С 19 сентября Финляндия осталась фактически единственным доступным наземным маршрутом для россиян в ЕС - после того как Польша и балтийские государства закрыли свои границы.
Руководитель фракции "Справедливых финнов" Вилле Тавио считает, что Финляндия должна была бы последовать их примеру и полностью закрыть границу для россиян.
В "Национальной коалиции" и "Настоящих финнах" считают, что визы следует выдавать только тем россиянам, у которых в Финляндии живут родственники. Христианские демократы также за закрытие границы, но официальную позицию еще не опубликовали.
С 19 сентября Финляндия осталась фактически единственным доступным наземным маршрутом для россиян в ЕС - после того как Польша и балтийские государства закрыли свои границы.
Руководитель фракции "Справедливых финнов" Вилле Тавио считает, что Финляндия должна была бы последовать их примеру и полностью закрыть границу для россиян.
Один из сопредседателей фракции "Национальной коалиции" Юкка Копра говорит, что они также за полное закрытие границы - за исключением поездок к семье или на учебу, и считает решение правительства существенно ограничить выдачу новых виз недостаточным шагом. По его мнению, сейчас это стало еще актуальнее, потому что теперь все россияне, которые едут в Шенгенскую зону наземным маршрутом, будут следовать через Финляндию.
Руководитель фракции христианских демократов Пяйви Рясянен сказала, что партия еще не финализировала позицию, но в целом было бы логично, чтобы Финляндия последовала примеру балтийцев и Польши.
Руководитель фракции христианских демократов Пяйви Рясянен сказала, что партия еще не финализировала позицию, но в целом было бы логично, чтобы Финляндия последовала примеру балтийцев и Польши.
На прошлой неделе министр иностранных дел Пекка Хаависто объяснил, что для того чтобы полностью закрыть границу для россиян, нужно было бы считать каждого гражданина рф потенциальной угрозой, а это слишком радикальная интерпретация. В то же время он объяснял, что в вопросе ограничения въезда для россиян считает лучшим методом централизованное решение на уровне ЕС.
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