Финская оппозиция планирует добиться полного запрета выдачи виз гражданам рф

11:44 20 сентября Киев, Украина

Оппозиционные фракции в Финляндии требуют почти полного запрета выдачи туристических виз гражданам россии.





В "Национальной коалиции" и "Настоящих финнах" считают, что визы следует выдавать только тем россиянам, у которых в Финляндии живут родственники. Христианские демократы также за закрытие границы, но официальную позицию еще не опубликовали.



С 19 сентября



Руководитель фракции "Справедливых финнов" Вилле Тавио считает, что Финляндия должна была бы последовать их примеру и полностью закрыть границу для россиян. Об этом говорится в материале Helsingin Sanomat.В "Национальной коалиции" и "Настоящих финнах" считают, что визы следует выдавать только тем россиянам, у которых в Финляндии живут родственники. Христианские демократы также за закрытие границы, но официальную позицию еще не опубликовали.С 19 сентября Финляндия осталась фактически единственным доступным наземным маршрутом для россиян в ЕС - после того как Польша и балтийские государства закрыли свои границы.Руководитель фракции "Справедливых финнов" Вилле Тавио считает, что Финляндия должна была бы последовать их примеру и полностью закрыть границу для россиян.

"У нас звучат контраргументы, что это будет как-то противоречить законодательству ЕС и соблюдению прав человека, но эти страны продемонстрировали, что так можно сделать", - отметил он.

Один из сопредседателей фракции "Национальной коалиции" Юкка Копра говорит, что они также за полное закрытие границы - за исключением поездок к семье или на учебу, и считает решение правительства существенно ограничить выдачу новых виз недостаточным шагом. По его мнению, сейчас это стало еще актуальнее, потому что теперь все россияне, которые едут в Шенгенскую зону наземным маршрутом, будут следовать через Финляндию.



Руководитель фракции христианских демократов Пяйви Рясянен сказала, что партия еще не финализировала позицию, но в целом было бы логично, чтобы Финляндия последовала примеру балтийцев и Польши.

"Не вижу, чтобы от Еврокомиссии были какие-то замечания к этим странам. Балтийские государства и Польша - это страны с верховенством права и члены ЕС, и они смогли принять такое решение. Поэтому я считаю, что если есть политическая воля - способы можно найти", - сказала депутат.

На прошлой неделе министр иностранных дел Пекка Хаависто объяснил, что для того чтобы полностью закрыть границу для россиян, нужно было бы считать каждого гражданина рф потенциальной угрозой, а это слишком радикальная интерпретация. В то же время он объяснял, что в вопросе ограничения въезда для россиян считает лучшим методом централизованное решение на уровне ЕС.