17:38 02 мая Киев, Украина

Финская компания расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС.

В компании Fennovoima отметили дополнительные риски для реализации проекта, связанные с войной в Украине.



В "Росатоме" заявили, что намерены отстаивать свои интересы в соответствии с международным законодательством.



Финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с российской госкорпорацией "Росатом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1".



В официальном заявлении, опубликованном пресс-службой Fennovoima в понедельник, 2 мая, причиной расторжения названы "значительные задержки" и неспособность компании RAOS Project - дочерней структуры "Росатома" - завершить строительство.



Также отмечаются дополнительные риски для реализации проекта, связанные с войной в Украине. Сотрудничество между Fennovoima и "Росатомом" прекращается немедленно.



В документе отмечается, что решение, чреватое сокращением рабочих мест и нарушением цепочек поставок, далось руководству компании нелегко.



Контракт на строительство "АЭС Ханхикиви-1" в районе города Пюхяйоки был подписан в 2013 году. Общий объем инвестиций должен был составить 6,5-7 млрд евро. Кроме того, был заключен контракт с российским поставщиком ядерного топлива "ТВЭЛ" на 450 млн евро.



В "Росатоме" не понимают причин, побудивших финских партнеров пойти на такой шаг. Подрядчик добросовестно выполняет свои обязательства, "проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика", - заявили в госкорпорации.



Кроме того, в "Росатоме" указали, что решение Fennovoima не обсуждалось на уровне акционеров проекта по сооружению АЭС , крупнейшим из которых является финское дочернее предприятие российской госкорпорации.



В "Росатоме" отметили, что оставляют за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с контрактами и международным законодательством.