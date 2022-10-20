Финская компания ликвидирует российский офис

12:15 20 октября Киев, Украина

Финская Orion Pharma планирует закрыть российский офис до конца 2022 года.



Об этом пишут росСМИ.



По словам собеседника, сейчас продолжаются увольнения сотрудников местного подразделения. Эту информацию подтверждает источник, близкий к топ-менеджменту OP.



Газета отмечает, что на крупнейших рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob нет открытой вакансии со стороны финской компании.



Orion Pharma работает в россии 15 лет. В 2021 году компания занимала 98 место в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний, по данным DSM Group. В 2022 году она поднялась на 90 место.



Выручка российского подразделения компании за 2021 год достигла 4,7 млрд руб., увеличившись на 45% к предыдущему году. Чистая прибыль за этот же период составила 121,6 млн руб. против 129,7 млн руб. годом ранее.



Основной препарат компании – метипред, предназначенный для лечения ревматоидного артрита.