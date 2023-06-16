Финны ощущают повышенную вероятность агрессивной войны - исследование

18:40 29 мая Киев, Украина

Согласно опубликованному исследованию МВД Финляндии, жители страны сейчас ощущают более высокую вероятность агрессивной войны, чем три года назад.



В результате нового опроса, проведенного с участием около 3000 финнов, выяснилось, что вероятность угрозы войны среди опрошенных выросла на 15 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом в 2020 году.



Ученые-исследователи связывают это повышение тревоги с войной рф против Украины, а также с обсуждением политической позиции россии и Финляндии.



Более 90% финнов считают гражданскую защиту необходимым средством обеспечения безопасности.



Интересно, что в этом году финны считают пандемию менее вероятной угрозой, чем в 2020 году.



Этот опрос проводится каждые три года с 1992 года и предоставляет ценную информацию о мнениях населения Финляндии.