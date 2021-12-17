Финляндия запустит крупнейший в Европе ядерный реактор

17:33 29 Март Киев, Украина

Уже в начале 2022 года правительство Финляндии планирует запустить Атомную электростанцию Olkiluoto 3, которая строится с 2005 года.





Энергоблок, который строится с 2005 года, должен была запуститься еще до 2009 года. Но Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии разрешило загрузить реактор ядерным топливом только в минувшую пятницу.



Переговоры между финской компанией TVO и консорциумом Areva-Siemens об условиях завершения проекта все еще продолжаются. Строительство АЭС Olkiluoto 3 было осложнено задержками в связи со спорными моментами в контрактах, а также перерасходом бюджета. Изначально, стоимость станции планировалась на уровне 3 млрд евро, однако впоследствии проект подорожал до 8,4 млрд.Энергоблок, который строится с 2005 года, должен была запуститься еще до 2009 года. Но Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии разрешило загрузить реактор ядерным топливом только в минувшую пятницу.Переговоры между финской компанией TVO и консорциумом Areva-Siemens об условиях завершения проекта все еще продолжаются.

Подготовка к запуску нового ядерного реактора, который станет самым большим в Европе уже на финальном этапе. В корпус реактора будет загружена 241 твэлов, состоящие из 128 тонн урана, регулярное производство электроэнергии начнется в феврале 2022 года.



Реактор, расположенный в Эурайоки, в юго-западной части Финляндии, будет производить около 14% электроэнергии страны.