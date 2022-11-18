Финляндия выделит 139 млн евро на строительство забора вдоль границы с рф

07:39 18 ноября Киев, Украина

Власти Финляндии из бюджета выделят 139 миллионов евро на постройку забора вдоль границы с россией.

Об этом в четверг, 17 ноября, информирует Reuters.

Издание отмечает, что Финляндия сейчас имеет государственную границу с россией, которая покрыта лесом и до сих пор обозначена лишь знаками и пластиковыми линиями на большей части своей длины в 1300 км.
 
"На первоначальный этап проекта, парламент страны уже выделил шесть млн евро", - уточняет издание.

Управление пограничной службы страны заявило, что планирует построить забор длиной в 130-260 км. Они будут охватывать в частности пункты пересечения границы и прилегающие к ним районы на юго-востоке Финляндии.