Финляндия выделит 139 млн евро на строительство забора вдоль границы с рф

Власти Финляндии из бюджета выделят 139 миллионов евро на постройку забора вдоль границы с россией.
Об этом в четверг, 17 ноября, информирует Reuters.
Издание отмечает, что Финляндия сейчас имеет государственную границу с россией, которая покрыта лесом и до сих пор обозначена лишь знаками и пластиковыми линиями на большей части своей длины в 1300 км.
Об этом в четверг, 17 ноября, информирует Reuters.
Издание отмечает, что Финляндия сейчас имеет государственную границу с россией, которая покрыта лесом и до сих пор обозначена лишь знаками и пластиковыми линиями на большей части своей длины в 1300 км.
Управление пограничной службы страны заявило, что планирует построить забор длиной в 130-260 км. Они будут охватывать в частности пункты пересечения границы и прилегающие к ним районы на юго-востоке Финляндии.
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