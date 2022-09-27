Финляндия собирается построить забор на границе с рф

«Мы подсчитали, что барьерное ограждение, то есть забор, технический контроль и подъездные дороги, сделали бы наш пограничный контроль более эффективным уже сейчас, но особенно это повысит нашу эффективность в случае беспорядков», — сказал Костамоваара.