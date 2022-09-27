Финляндия собирается построить забор на границе с рф

После объявления в рф "частичной" мобилизации количество пересечений границы с Финляндией значительно увеличилось, власти Финляндии задумались о строительстве забора, чтобы предотвратить вохможные беспорядки.
Об этом заявил глава погранслужбы Финляндии Паси Костамоваара.
Погранслужба предлагает оградить 10–20% восточной границы, общая протяженность которой составляет около 1300 км. Таким образом, речь идет о 130–260 км границы. По словам Костамоваара, забор обойдется в несколько сотен миллионов евро. Средства пойдут не только на сам забор, но и на подъездные пути и технику для контроля границы.
Пилотная часть забора на юго-востоке границы с россией может быть построена уже в течение предстоящей зимы и весны, а полностью сооружение планируется завершить через два-три года. Забор будут строить с расчетом на то, что он простоит 50 лет.
В правительстве обсудят возведение забора «в ближайшем будущем», пообещала глава МВД Финляндии Криста Микконен. До этого глава МИД страны Пекка Хаависто пообещал запретить въезд российским туристам с шенгенскими визами. Так Финляндия присоединится к Латвии, Литве, Эстонии и Польше, которые уже ввели соответствующий запрет.
С начала объявления президентом рф владимиром путиным "частичной" мобилизации россияне спешат покинуть страну. Основными направлениями для выезда стали Казахстан, Монголия, Грузия и Финляндия. По данным пограничной службы юго-восточной Финляндии, в течение 24–25 сентября границу страны пересекли почти 17 тыс. россиян, что на 80% больше, чем неделей ранее. В промежутке с 21 по 26 сентября среднесуточное число въехавших в Финляндию россиян выросло с 3 тыс. до 8-9 тыс. человек.
Пилотная часть забора на юго-востоке границы с россией может быть построена уже в течение предстоящей зимы и весны, а полностью сооружение планируется завершить через два-три года. Забор будут строить с расчетом на то, что он простоит 50 лет.
В правительстве обсудят возведение забора «в ближайшем будущем», пообещала глава МВД Финляндии Криста Микконен. До этого глава МИД страны Пекка Хаависто пообещал запретить въезд российским туристам с шенгенскими визами. Так Финляндия присоединится к Латвии, Литве, Эстонии и Польше, которые уже ввели соответствующий запрет.
С начала объявления президентом рф владимиром путиным "частичной" мобилизации россияне спешат покинуть страну. Основными направлениями для выезда стали Казахстан, Монголия, Грузия и Финляндия. По данным пограничной службы юго-восточной Финляндии, в течение 24–25 сентября границу страны пересекли почти 17 тыс. россиян, что на 80% больше, чем неделей ранее. В промежутке с 21 по 26 сентября среднесуточное число въехавших в Финляндию россиян выросло с 3 тыс. до 8-9 тыс. человек.
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