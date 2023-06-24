МИД Финляндии: россия заморозила дипломатические счета

15:46 17 мая Киев, Украина

В финском Министерстве иностранных дел подтвердили, что россия заморозила финские дипломатические счета, как сообщается в финских СМИ.

Издание Helsingin Sanomat первым получило подтверждение о замораживании счетов от МИД Финляндии.

Кроме посольства Финляндии в москве, у страны также есть Генеральное консульство в санкт-петербурге.

Финляндия уже установила контакт с российскими властями по этому вопросу, заявили в МИД.

Представители Министерства иностранных дел подчеркнули серьезность ситуации и проводят расследование.