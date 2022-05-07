Финляндия предоставит Украине дополнительную военную технику

15:10 05 мая Киев, Украина

Правительство Финляндии в четверг 5 мая приняло решение о отправке дополнительной военной техники Украине.

 
Решение было принято после предложения финского правительства.

Об этом сообщает, правительство Финляндии.
 
"Для того чтобы обеспечить доставку помощи, содержание, способ доставки и график оказания помощи не будут подробно раскрываться и в этот раз", - говорится в сообщении.
 
В ведомстве добавили, что дополнительная помощь Финляндии учитывает как потребности Украины, так и состояние ресурсов Сил обороны.
 
"Финляндия поддерживает Украину различными способами, в том числе военной техникой. Украина очень нуждается в дальнейшей помощи. Мы увеличим объем военной помощи, которую мы отправляем", - заявила министр обороны Антти Кайкконен.

Накануне Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов.