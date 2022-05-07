Финляндия предоставит Украине дополнительную военную технику

Правительство Финляндии в четверг 5 мая приняло решение о отправке дополнительной военной техники Украине.
Решение было принято после предложения финского правительства.
Об этом сообщает, правительство Финляндии.
Об этом сообщает, правительство Финляндии.
В ведомстве добавили, что дополнительная помощь Финляндии учитывает как потребности Украины, так и состояние ресурсов Сил обороны.
Накануне Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов.
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