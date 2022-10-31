Финляндия позволит НАТО разместить ядерное оружие на границе с рф

Финские власти заявили, что если заявка страны на вступление в Альянс будет ратифицирована то это позволит НАТО разместить ядерное оружие на границе с россией.
Об этом в воскресенье, 30 октября, пишет издание Newsweek со ссылкой на финскую прессу.
Об этом в воскресенье, 30 октября, пишет издание Newsweek со ссылкой на финскую прессу.
Издание отмечает, что данная формулировка свидетельствует о том, что ядерное оружие НАТО сможет проходить через территорию Финляндии или даже базироваться на ней.
В то же время официальных подтверждений о возможности размещения ядерного оружия на границах Финляндии с рф власти пока не было.
Известно, что Финляндия, и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае в ответ на вторжение россии в Украину.
В то же время официальных подтверждений о возможности размещения ядерного оружия на границах Финляндии с рф власти пока не было.
Известно, что Финляндия, и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае в ответ на вторжение россии в Украину.
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