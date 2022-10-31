Финляндия позволит НАТО разместить ядерное оружие на границе с рф

"В разговоре с прессой источники в оборонном секторе сообщили, что министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен еще в июле дали "обязательства" перед НАТО, что они не будут стремиться к "ограничениям или национальным оговоркам", если заявка Хельсинки будет принята", - говорится в материале.