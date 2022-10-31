Финляндия позволит НАТО разместить ядерное оружие на границе с рф

08:21 31 октября Киев, Украина

Финские власти заявили, что если заявка страны на вступление в Альянс будет ратифицирована то это позволит НАТО разместить ядерное оружие на границе с россией.

Об этом в воскресенье, 30 октября, пишет издание Newsweek со ссылкой на финскую прессу.
 
"В разговоре с прессой источники в оборонном секторе сообщили, что министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен еще в июле дали "обязательства" перед НАТО, что они не будут стремиться к "ограничениям или национальным оговоркам", если заявка Хельсинки будет принята", - говорится в материале.
 
Издание отмечает, что данная формулировка свидетельствует о том, что ядерное оружие НАТО сможет проходить через территорию Финляндии или даже базироваться на ней.

В то же время официальных подтверждений о возможности размещения ядерного оружия на границах Финляндии с рф власти пока не было.

Известно, что Финляндия, и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае в ответ на вторжение россии в Украину.