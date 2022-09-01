Финляндия потребовала компенсацию от рф за срыв строительства АЭС «Ханхикиви-1»

18:10 22 августа Киев, Украина

Финляндия потребовала компенсацию почти 2 млрд евро от россии за срыв строительства АЭС «Ханхикиви-1», которую так и не начали строить с 2013 года.





В начале мая Fennovoima, 34% в которой принадлежит ГК «Росатом», объявила о расторжении EPC-контракта с RAOS Project из-за значительных задержек. Начало войны в Украине и последовавшие санкции только замедлили работу российской компании. Fennovoima также расторгла договор с дочерним предприятием «Росатома» ТВЭЛ на поставку ядерного топлива.



В конце мая Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1». Из-за отмены проекта компании придется сократить персонал до конца года с 356 до менее 10 сотрудников.



Генеральный директор компании Йоахим Шпехт заявил газете Helsingin Sanomat, что впереди несколько лет судебных разбирательств. У структур «Росатома» будут встречные 800 млн евро из них составляет внесенный Fennovoima авансовый платеж в пользу RAOS Project (финская структура «Росатома»).В начале мая Fennovoima, 34% в которой принадлежит ГК «Росатом», объявила о расторжении EPC-контракта с RAOS Project из-за значительных задержек. Начало войны в Украине и последовавшие санкции только замедлили работу российской компании. Fennovoima также расторгла договор с дочерним предприятием «Росатома» ТВЭЛ на поставку ядерного топлива.В конце мая Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1». Из-за отмены проекта компании придется сократить персонал до конца года с 356 до менее 10 сотрудников.Генеральный директор компании Йоахим Шпехт заявил газете Helsingin Sanomat, что впереди несколько лет судебных разбирательств. У структур «Росатома» будут встречные иски к Fennovoima, подозревают представители финской стороны. О судебных разбирательствах говорят и в «Росатоме». Госкорпорация надеется в полном объеме вернуть затраты на проект АЭС через международный арбитраж, заявил гендиректор российской корпорации Алексей Лихачев.

«Остановлен только один проект — АЭС „Ханхикиви“ в Финляндии. Ситуация юридически спорная, и мы обратимся в международный арбитраж, чтобы в полном объеме вернуть затраченные средства. Прецедент есть — болгарский проект „Белене“, за остановку которого мы получили свыше 600 млн евро по решению международного арбитража», — пояснил он.

Росатом и Fennovoima заключили контракт стоимостью 5 млрд евро в декабре 2013 года. За все это время строительство станции так и не началось.



В Финляндии подрядчик должен был раскрыть структуру собственности и назвать реальных бенефициаров. Генподрядчиком проекта выступало ОАО «Титан-2» экс-сенатора Григория Нагинского и двух никому не известных бизнесменов: Сергея Кабаргина и Людмилы Соловьевой. Нагинский отказался раскрывать сведения о партнерах, однако для него не стали делать исключение. Сменить генподрядчика к тому времени было невозможно.



При вмешательстве «Росатома» сдачу проекта сдвинули с 2024 на 2029 год. Однако подрядчик начал срывать сроки раньше, чем на это стали влиять санкции, о которых говорит российская сторона.