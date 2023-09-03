Финляндия планирует создать крупнейший запас стратегических товаров на случай ЧС в ЕС

Финляндия собирается разработать и внедрить самый обширный в Европейском Союзе запас стратегических товаров для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Сообщение об этом появилось в среду, 16 августа, в материале агентства Bloomberg.
Согласно информации, этот запас будет включать защитное и измерительное оборудование, передовые детекторы, экспресс-тесты, а также широкий ассортимент лекарств и вакцин. Он будет использоваться как частями служб экстренного реагирования, так и гражданским населением, особенно в ситуациях пандемий и иных кризисных сценариях.
Стоит отметить, что бюджет этой инициативы составляет внушительные 242 миллиона евро, и финансирование осуществляется со стороны Европейской комиссии.
Сообщение об этом появилось в среду, 16 августа, в материале агентства Bloomberg.
Согласно информации, этот запас будет включать защитное и измерительное оборудование, передовые детекторы, экспресс-тесты, а также широкий ассортимент лекарств и вакцин. Он будет использоваться как частями служб экстренного реагирования, так и гражданским населением, особенно в ситуациях пандемий и иных кризисных сценариях.
Стоит отметить, что бюджет этой инициативы составляет внушительные 242 миллиона евро, и финансирование осуществляется со стороны Европейской комиссии.
Этот резерв будет доступен для использования странам Северной и Восточной Европы, что призвано обеспечить быстрый и координированный ответ на возможные угрозы.
По информации издания, аналогичные стратегические запасы формируются также во Франции, Польше и Хорватии.
По информации издания, аналогичные стратегические запасы формируются также во Франции, Польше и Хорватии.
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