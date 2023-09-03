Финляндия планирует создать крупнейший запас стратегических товаров на случай ЧС в ЕС

08:50 17 августа Киев, Украина

Финляндия собирается разработать и внедрить самый обширный в Европейском Союзе запас стратегических товаров для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.



Сообщение об этом появилось в среду, 16 августа, в материале агентства Bloomberg.



Согласно информации, этот запас будет включать защитное и измерительное оборудование, передовые детекторы, экспресс-тесты, а также широкий ассортимент лекарств и вакцин. Он будет использоваться как частями служб экстренного реагирования, так и гражданским населением, особенно в ситуациях пандемий и иных кризисных сценариях.



Стоит отметить, что бюджет этой инициативы составляет внушительные 242 миллиона евро, и финансирование осуществляется со стороны Европейской комиссии.

"Текущая глобальная обстановка делает химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы более реальными, что становится мотивацией для Европейской комиссии", - подчеркнула Тарья Рантала, глава проекта в финском Министерстве внутренних дел.

Этот резерв будет доступен для использования странам Северной и Восточной Европы, что призвано обеспечить быстрый и координированный ответ на возможные угрозы.



По информации издания, аналогичные стратегические запасы формируются также во Франции, Польше и Хорватии.