Финляндия планирует построить заграждения на границе с россией

Правительство Финляндии планирует внести поправки в пограничное законодательство, чтобы разрешить строительство заграждений на восточной границе с россией.
Такие меры помогут подготовиться к борьбе с угрозами гибридного характера со стороны рф.
Об этом сообщили в МВД страны, передает Reuters.
Как уточнила глава ведомства Криста Микконен, правительство установит заграждения «в критических районах на восточной границе» с россией. Ее протяженность составляет 1300 километров, при этом значительная часть покрыта лесом и обозначена лишь знаками.
Для возведения заграждений внесут поправки в пограничное законодательство. Это позволит строить заборы, а также новые дороги для облегчения патрулирования. Строительство предусматривает дополнительное финансирование погранслужбы.
В Финляндии опасаются, что россия может попытаться надавить на страну по «рецепту» лукашенко — в частности, направить к границам беженцев и мигрантов. После корректировки законодательства прием мигрантов будет проходить централизованно, в специально определенных для этого пропускных пунктах.
О планах Финляндии построить заграждения на границе с россией сообщалось еще в начале мая. Однако правительство официально подтвердило это только сегодня.
Как уточнила глава ведомства Криста Микконен, правительство установит заграждения «в критических районах на восточной границе» с россией. Ее протяженность составляет 1300 километров, при этом значительная часть покрыта лесом и обозначена лишь знаками.
Для возведения заграждений внесут поправки в пограничное законодательство. Это позволит строить заборы, а также новые дороги для облегчения патрулирования. Строительство предусматривает дополнительное финансирование погранслужбы.
В Финляндии опасаются, что россия может попытаться надавить на страну по «рецепту» лукашенко — в частности, направить к границам беженцев и мигрантов. После корректировки законодательства прием мигрантов будет проходить централизованно, в специально определенных для этого пропускных пунктах.
О планах Финляндии построить заграждения на границе с россией сообщалось еще в начале мая. Однако правительство официально подтвердило это только сегодня.
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