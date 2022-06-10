Финляндия планирует построить заграждения на границе с россией

14:45 10 июня Киев, Украина

Правительство Финляндии планирует внести поправки в пограничное законодательство, чтобы разрешить строительство заграждений на восточной границе с россией.

Такие меры помогут подготовиться к борьбе с угрозами гибридного характера со стороны рф.