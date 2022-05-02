Финляндия планирует построить забор на границе с россией

08:17 02 мая Киев, Украина





Заграждения планируют возвести в зонах повышенного риска, таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними. Сейчас военные собирают данные для проекта, который представят руководству страны.



/>Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км. Сейчас граница между Финляндией и Россией разделена лишь забором из колючей проволоки. Власти Финляндии построят пограничные заграждения на критически важных участках границы с Россией. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финский телеканал MTV.Заграждения планируют возвести в зонах повышенного риска, таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними. Сейчас военные собирают данные для проекта, который представят руководству страны.имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км. Сейчас граница между Финляндией и Россией разделена лишь забором из колючей проволоки.

«Этот забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель — помешать убежать домашним животным», — объяснил Юкка Луккари, заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии.

После начала вторжения России в Украину финский парламент начал обсуждение вопроса вступления страны в НАТО. Правительство страны в апреле вручило парламентариям «белую книгу», где оцениваются последствия членства в НАТО. В отчете подчеркивается, что без членства в альянсе Финляндия «не имеет гарантий безопасности, несмотря на то, что в настоящее время является его партнером». Эти же процессы началиь в соседней Швеции, которая также не являлась членом альянса.