Финляндия планирует ограничить количество виз для россиян

12:48 16 августа Киев, Украина

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто предлагает ограничить количество виз для россиян до одной пятой или одной десятой от текущего числа.

Об этом он сказал в интервью Yle.



В настоящее время Финляндия ежедневно принимает около тысячи заявлений из россии на получение виз. Таким образом, ограничение будет означать, что в будущем будут приниматься только по 100–200 заявок в день.



По словам Хаависто, Министерство иностранных дел подготовило модель, в которой заявки на получение визы будут иметь приоритет для тех, кто обращается за визой, например, за семейными обстоятельствами, работой или учебой, что сократит количество выдаваемых туристических виз.

"Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным. Многие не зря расстроились и возмущаются тем, что война хоть и идет в Украине, но никак не отражается на этом потоке туристов", - сказал Хаависто.

Однако, по мнению Хаависто, самым важным было бы достичь единой позиции Евросоюза по поводу виз для россиян. В настоящее время крупнейшими эмитентами шенгенских виз являются Греция, Италия и Испания, а визы, выдаваемые этими странами, позволяют россиянам путешествовать в другие части Европы через Финляндию.



Даже если Финляндия ограничивает выдачу виз, визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения, позволяют беспрепятственно проезжать через Финляндию.



Во вторник финское правительство обсудит возможность ограничения туристических виз для россиян. Окончательное решение будет принимать МИД.



В канун канцлера Германии Олаф Шольц повторил свою позицию против запрета выдачи виз российским туристам.