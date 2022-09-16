Финляндия отменила обязательный масочный режим в поездах

Государственный железнодорожный оператор Финляндии VR Group больше не будет требовать от пассажиров ношения масок во время путешествий. Новые правила вступают в силу сегодня, 25 октября, и касаются поездов пригородного и дальнего следования.
Об этом сообщает пресс-служба оператора VR.
В VR отметили, что теперь пассажиры будут самостоятельно принимать решение о том, использовать им средства индивидуальной защиты во время поездки или нет.
Вслед за VR Group требование обязательного ношения масок отменил и региональный оператор HSL, который контролирует работу всего общественного транспорта Хельсинки, столицы Финляндии.
Об этом сообщает пресс-служба оператора VR.
В VR отметили, что теперь пассажиры будут самостоятельно принимать решение о том, использовать им средства индивидуальной защиты во время поездки или нет.
Вслед за VR Group требование обязательного ношения масок отменил и региональный оператор HSL, который контролирует работу всего общественного транспорта Хельсинки, столицы Финляндии.
Требование обязательного ношения масок власти Финляндии ввела еще в марте 2021 года. Власти Финляндии ранее анонсировали значительное ослабление карантина, когда двумя дозами вакцины будет привито не менее 80% жителей в возрасте старше 12 лет.
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