Финляндия отменила обязательный масочный режим в поездах

14:44 25 октября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба оператора VR.



В VR отметили, что теперь пассажиры будут самостоятельно принимать решение о том, использовать им средства индивидуальной защиты во время поездки или нет.



Вслед за VR Group требование обязательного ношения масок отменил и региональный оператор HSL, который контролирует работу всего общественного транспорта Хельсинки, столицы Финляндии. Государственный железнодорожный оператор Финляндии VR Group больше не будет требовать от пассажиров ношения масок во время путешествий. Новые правила вступают в силу сегодня, 25 октября, и касаются поездов пригородного и дальнего следования.Об этом сообщает пресс-служба оператора VR.В VR отметили, что теперь пассажиры будут самостоятельно принимать решение о том, использовать им средства индивидуальной защиты во время поездки или нет.Вслед за VR Group требование обязательного ношения масок отменил и региональный оператор HSL, который контролирует работу всего общественного транспорта Хельсинки, столицы Финляндии.

«Мы все равно рекомендуем придерживаться масочного режима, хотя больше не будем делать замечания людям без маски», - заявил Топи Симола, старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Group.

Требование обязательного ношения масок власти Финляндии ввела еще в марте 2021 года. Власти Финляндии ранее анонсировали значительное ослабление карантина, когда двумя дозами вакцины будет привито не менее 80% жителей в возрасте старше 12 лет.