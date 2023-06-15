Финляндия откажется от импорта электричества из России к 2035 году

Компания Fingrid, которая является оператором электросетей Финляндии, обнародовала план развития финского рынка электроэнергии, он включает четыре возможных сценария, два из которых предусматривают полный отказ от импорта электричества из России к 2035 году.
Соответствующий материал компания опубликовала в пятницу на своем сайте.
Первый сценарий, где Финляндия рассматривается как нетто-экспортер электроэнергии, и второй, предусматривающий климатически нейтральный рост электроэнергетики, предполагают, что к 2035 году действующая между странами линия электропередачи 400 кВ ПС Выборгская — ПС Юлликкяля будет модернизирована и продолжит работать как на экспорт, так и на импорт.
Последний из четырех сценариев также предполагает, что после ввода в эксплуатацию АЭС “Олкилуото-3” Финляндия не будет больше эксплуатировать никакие другие новые АЭС, включая финско-российскую АЭС “Ханхикиви-1”. Альтернативой крупным атомным станциям, полагают в Fingrid, в 2030-х годах будут становиться АЭС малой мощности.
По данным российского оператора экспорта электроэнергии “Интер РАО”, объем экспорта электричества из РФ в Финляндию в 2019 году составил 7 миллиардов киловатт-часов.
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