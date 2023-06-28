Финляндия ограничила покупку земельных участков россиянами

Об этом заявил СМИ российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.



Он пояснил, что с 2020 года для приобретения земельных участков лицами, которые не являются гражданами ЕС, и компаниями, 10% и более капитала которых владеют граждане или компании из стран, не входящих в ЕС, требуется лицензия от минобороны.

«В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», — сказал торгпред.

Финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков с целью обеспечения национальной безопасности.