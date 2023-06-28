Финляндия ограничила покупку земельных участков россиянами

Финляндия усилила ограничения на покупку земельных участков, в том числе россиянами. Речь идет об ужесточении закона от 2020 года, который требует разрешения от финского министерства обороны при покупке земли людьми, которые не являются гражданами стран ЕС.
Об этом заявил СМИ российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.
Он пояснил, что с 2020 года для приобретения земельных участков лицами, которые не являются гражданами ЕС, и компаниями, 10% и более капитала которых владеют граждане или компании из стран, не входящих в ЕС, требуется лицензия от минобороны.
Он пояснил, что с 2020 года для приобретения земельных участков лицами, которые не являются гражданами ЕС, и компаниями, 10% и более капитала которых владеют граждане или компании из стран, не входящих в ЕС, требуется лицензия от минобороны.
Финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков с целью обеспечения национальной безопасности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии