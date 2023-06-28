Финляндия ограничила покупку земельных участков россиянами

14:36 20 июля Киев, Украина

Финляндия усилила ограничения на покупку земельных участков, в том числе россиянами. Речь идет об ужесточении закона от 2020 года, который требует разрешения от финского министерства обороны при покупке земли людьми, которые не являются гражданами стран ЕС.
 
Об этом заявил СМИ российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.

Он пояснил, что с 2020 года для приобретения земельных участков лицами, которые не являются гражданами ЕС, и компаниями, 10% и более капитала которых владеют граждане или компании из стран, не входящих в ЕС, требуется лицензия от минобороны.
«В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», — сказал торгпред.
Финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков с целью обеспечения национальной безопасности.