Финляндия не разрешила строительство ледокола для рф

16:11 05 октября Киев, Украина

Власти Финляндии не дали местной верфи Helsinki Shipyard Oy экспортную лицензию на строительство ледокола для российской компании «Норникель».

«Согласно информации, полученной от министерства иностранных дел, МИД принял отрицательное решение по вопросу экспортной лицензии 30 сентября 2022 г.», – цитируют росСМИ официальное сообщение финской верфи.

Без лицензии производитель ледоколов не может получить необходимые детали у поставщиков, которые опасаются санкций.



За день до этого директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов сообщил, что строительство ледокола остановилось из-за отказа ряда компаний поставлять для него винторулевые колонки, двигатели и СПГ-оборудование. Чтобы решить этот вопрос, верфь Helsinki Shipyard запросила у МИДа экспортную лицензию, но получила отказ.



«Норникель» заказал строительство ледокола, работающего на СПГ и дизеле с низким содержанием серы, в январе этого года. Построить судно должны были к зимнему сезону 2025 года. Финская верфь получила от банка «Санкт-Петербург» гарантии в рамках контракта на 76,8 млн евро.



Верфь Helsinki Shipyard Oy принадлежит холдингу AHL, которым владеют Ришат Баутдинов и Владимир Касьяненко, управляющие через свои структуры крупнейшим круизным оператором россии «Водоходом». С 2014 по 2019 год верфь принадлежала Объединенной судостроительной корпорации. На ней было построено девять ледокольных судов, в том числе один из контейнеровозов «Норникеля»