Финляндия конфисковала у российского олигарха Тимченко крупнейший стадион в Хельсинки

Управление Финляндии по взысканию долгов конфисковало активы российско-финского олигарха Геннадия Тимченко в бывшей Hartwall Areena, сообщает издание Yle.
Там уточнили, что это было сделано в рамках исполнения санкций Евросоюза. Олигарху принадлежит 22,5% крупнейшей спортивной площадки в Хельсинки. Сейчас она называется Helsinki-halli. Стадион пришлось переименовать после того, как спонсор Hartwall отказался от сотрудничества с холдинговой компанией арены Helsinki Halli Oy из-за российского вторжения в Украину.
Тимченко числится акционером площадки с 2013 года, его доля оценивается в €10 млн. По данным издания, финское ведомство также отказалось принимать какие-либо платежи от зарегистрированной в Люксембурге компании White Anchor Holding. Журналисты отмечают, что White Anchor Holding тоже связана с Тимченко — именно она финансировала комплекс Helsinki-halli.
Совладельцем стадиона является другой российско-финский олигарх Роман Ротенберг. В общей сложности ему и Тимченко принадлежит 44% холдинговой компании арены Helsinki Halli Oy. При этом их совокупное право голоса в компании составляет 93,9%. Помимо Тимченко и Ротенберга, 13% Helsinki-hall принадлежит Финской хоккейной ассоциации. Остальные 42% распределяются между 557 другими акционерами.
Helsinki-hall является домашней ареной хоккейной команды «Йокерит», которая до недавнего времени входила в состав Континентальной хоккейной лиги россии под управлением Тимченко. После вторжения россии в Украину руководство клуба решило сняться с чемпионата КХЛ и пропустить матчи плей-офф. 5 апреля «Йокерит» опубликовал заявление о полном уходе из КХЛ. Тимченко был совладельцем клуба с 2013 по 2019 год.
Олигарх попал под санкции Великобритании после того, как россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР". Позже из-за войны в Украине Тимченко включили и в санкционные списки стран ЕС. По данным Bloomberg, из-за санкций состояние бизнесмена сократилось на $6,4 млрд и оценивается в $16,4 млрд.
Там уточнили, что это было сделано в рамках исполнения санкций Евросоюза. Олигарху принадлежит 22,5% крупнейшей спортивной площадки в Хельсинки. Сейчас она называется Helsinki-halli. Стадион пришлось переименовать после того, как спонсор Hartwall отказался от сотрудничества с холдинговой компанией арены Helsinki Halli Oy из-за российского вторжения в Украину.
Тимченко числится акционером площадки с 2013 года, его доля оценивается в €10 млн. По данным издания, финское ведомство также отказалось принимать какие-либо платежи от зарегистрированной в Люксембурге компании White Anchor Holding. Журналисты отмечают, что White Anchor Holding тоже связана с Тимченко — именно она финансировала комплекс Helsinki-halli.
Совладельцем стадиона является другой российско-финский олигарх Роман Ротенберг. В общей сложности ему и Тимченко принадлежит 44% холдинговой компании арены Helsinki Halli Oy. При этом их совокупное право голоса в компании составляет 93,9%. Помимо Тимченко и Ротенберга, 13% Helsinki-hall принадлежит Финской хоккейной ассоциации. Остальные 42% распределяются между 557 другими акционерами.
Helsinki-hall является домашней ареной хоккейной команды «Йокерит», которая до недавнего времени входила в состав Континентальной хоккейной лиги россии под управлением Тимченко. После вторжения россии в Украину руководство клуба решило сняться с чемпионата КХЛ и пропустить матчи плей-офф. 5 апреля «Йокерит» опубликовал заявление о полном уходе из КХЛ. Тимченко был совладельцем клуба с 2013 по 2019 год.
Олигарх попал под санкции Великобритании после того, как россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР". Позже из-за войны в Украине Тимченко включили и в санкционные списки стран ЕС. По данным Bloomberg, из-за санкций состояние бизнесмена сократилось на $6,4 млрд и оценивается в $16,4 млрд.
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