Финляндия конфисковала недвижимость российского бизнесмена под санкциями ЕС

16:41 07 ноября Киев, Украина

В Финляндии конфисковали ценную недвижимость российского бизнесмена Бориса Алешина. Он работает в российской авиационной промышленности и с июня 2023 находится под санкциями ЕС.

Об этом сообщает Yle.



Правоохранительные органы Финляндии наложили арест на недвижимость Алешина в городе Киркконумме.



Это сделали еще в сентябре по запросу Министерства иностранных дел. Правоохранители не называли имя бизнесмена - личность Алешина и право собственности на участок установили журналисты. Согласно решению судебных приставов, у Алешина были изъяты два имения, которые вместе стоят более 2,5 млн евро.



Как сообщает издание, первый участок Алешин купил на берегу моря в 2018 году за 2,3 млн евро. Она имеет площадь около 1,6 га. Через два года Минобороны дало Алешину разрешение на покупку близлежащего участка за 250 тысяч евро.

ЕС включил 68-летнего предпринимателя и ученого Бориса Алешина в список санкций летом из-за полномасштабной российской агрессии против Украины. Он работает во многих компаниях, связанных с российской военной индустрией.



Алешин направил Министерству обороны заявку на разрешение покупки участка летом 2020 года. В заявке говорится, что бизнесмен проводил отпуска в этих местах, где преимущественно рыбачил.



Алешин является научным и технологическим советником генерального директора компании United Aircraft Corporation (UAC), которым владеет российское государство. Дочерние предприятия этого концерна выпускают, в частности, истребители МИГ и Сухой для российской армии. Он также председатель совета директоров компании "Кронштадт", производящей беспилотные военные дроны "Орион" для армии россии.



Собственность людей, подвергшихся экономическим санкциям со стороны ЕС, замораживается в Евросоюзе. Кроме того, им запрещено путешествовать по странам союза или проезжать через ЕС транзитом.