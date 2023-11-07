Финляндия конфисковала недвижимость российского бизнесмена под санкциями ЕС

В Финляндии конфисковали ценную недвижимость российского бизнесмена Бориса Алешина. Он работает в российской авиационной промышленности и с июня 2023 находится под санкциями ЕС.
Об этом сообщает Yle.
Правоохранительные органы Финляндии наложили арест на недвижимость Алешина в городе Киркконумме.
Это сделали еще в сентябре по запросу Министерства иностранных дел. Правоохранители не называли имя бизнесмена - личность Алешина и право собственности на участок установили журналисты. Согласно решению судебных приставов, у Алешина были изъяты два имения, которые вместе стоят более 2,5 млн евро.
Как сообщает издание, первый участок Алешин купил на берегу моря в 2018 году за 2,3 млн евро. Она имеет площадь около 1,6 га. Через два года Минобороны дало Алешину разрешение на покупку близлежащего участка за 250 тысяч евро.
Правоохранительные органы Финляндии наложили арест на недвижимость Алешина в городе Киркконумме.
Это сделали еще в сентябре по запросу Министерства иностранных дел. Правоохранители не называли имя бизнесмена - личность Алешина и право собственности на участок установили журналисты. Согласно решению судебных приставов, у Алешина были изъяты два имения, которые вместе стоят более 2,5 млн евро.
Как сообщает издание, первый участок Алешин купил на берегу моря в 2018 году за 2,3 млн евро. Она имеет площадь около 1,6 га. Через два года Минобороны дало Алешину разрешение на покупку близлежащего участка за 250 тысяч евро.
ЕС включил 68-летнего предпринимателя и ученого Бориса Алешина в список санкций летом из-за полномасштабной российской агрессии против Украины. Он работает во многих компаниях, связанных с российской военной индустрией.
Алешин направил Министерству обороны заявку на разрешение покупки участка летом 2020 года. В заявке говорится, что бизнесмен проводил отпуска в этих местах, где преимущественно рыбачил.
Алешин является научным и технологическим советником генерального директора компании United Aircraft Corporation (UAC), которым владеет российское государство. Дочерние предприятия этого концерна выпускают, в частности, истребители МИГ и Сухой для российской армии. Он также председатель совета директоров компании "Кронштадт", производящей беспилотные военные дроны "Орион" для армии россии.
Собственность людей, подвергшихся экономическим санкциям со стороны ЕС, замораживается в Евросоюзе. Кроме того, им запрещено путешествовать по странам союза или проезжать через ЕС транзитом.
Алешин направил Министерству обороны заявку на разрешение покупки участка летом 2020 года. В заявке говорится, что бизнесмен проводил отпуска в этих местах, где преимущественно рыбачил.
Алешин является научным и технологическим советником генерального директора компании United Aircraft Corporation (UAC), которым владеет российское государство. Дочерние предприятия этого концерна выпускают, в частности, истребители МИГ и Сухой для российской армии. Он также председатель совета директоров компании "Кронштадт", производящей беспилотные военные дроны "Орион" для армии россии.
Собственность людей, подвергшихся экономическим санкциям со стороны ЕС, замораживается в Евросоюзе. Кроме того, им запрещено путешествовать по странам союза или проезжать через ЕС транзитом.
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