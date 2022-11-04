Финляндия и силы НАТО проведут военно-морские учения на Балтике

09:08 04 ноября Киев, Украина

Морская группа сил быстрого реагирования НАТО возьмут участие в военно-морских учениях Финляндии.

Об этом 4 ноября сообщило финское Министерство обороны.

Отмечается, что три корабля альянса пришвартуются в порту Хернесаари в Хельсинки с 4 по 7 ноября, а затем состоятся двухдневные совместные учения с Береговым флотом, который является частью военно-морских сил Финляндии.

Маневры пройдут в Финском заливе и северной части Балтийского моря. Их целью является улучшение оперативной совместной деятельности кораблей НАТО и Берегового флота Финляндии в прибрежной зоне.

Агентство подчеркивает, что в отличие от учений прежних лет, корабли альянса не будут открыты для посещения.