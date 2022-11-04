Финляндия и силы НАТО проведут военно-морские учения на Балтике

Морская группа сил быстрого реагирования НАТО возьмут участие в военно-морских учениях Финляндии.
Об этом 4 ноября сообщило финское Министерство обороны.
Отмечается, что три корабля альянса пришвартуются в порту Хернесаари в Хельсинки с 4 по 7 ноября, а затем состоятся двухдневные совместные учения с Береговым флотом, который является частью военно-морских сил Финляндии.
Маневры пройдут в Финском заливе и северной части Балтийского моря. Их целью является улучшение оперативной совместной деятельности кораблей НАТО и Берегового флота Финляндии в прибрежной зоне.
Агентство подчеркивает, что в отличие от учений прежних лет, корабли альянса не будут открыты для посещения.
Об этом 4 ноября сообщило финское Министерство обороны.
Отмечается, что три корабля альянса пришвартуются в порту Хернесаари в Хельсинки с 4 по 7 ноября, а затем состоятся двухдневные совместные учения с Береговым флотом, который является частью военно-морских сил Финляндии.
Маневры пройдут в Финском заливе и северной части Балтийского моря. Их целью является улучшение оперативной совместной деятельности кораблей НАТО и Берегового флота Финляндии в прибрежной зоне.
Агентство подчеркивает, что в отличие от учений прежних лет, корабли альянса не будут открыты для посещения.
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