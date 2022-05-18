Финляндия и Швеция завтра вместе подадут заявки в НАТО – шведский премьер

22:47 17 мая Киев, Украина

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с президентом Саули Ниинистё заявила, что заявки на вступление в Североатлантический альянс будут поданы уже завтра, 18 мая, сообщает Yle.

"Завтра мы совместно подадим заявки НАТО" , – заявила Андерссон.

По словам премьера, в процессе вступления в альянс страны движутся "рука об руку".



Шведский премьер уверена, что НАТО укрепит безопасность в Швеции и в регионе Балтийского моря.



Президент Саули Ниинистё, в свою очередь, заявил, что Северная Европа станет оплотом безопасности.



На фоне войны россии против Украины президент Финляндии Саули Ниинисте в мае 2022 года объявил о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО.



В качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО 13 мая россия прекратила поставки газа в страну.