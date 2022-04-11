Финляндия и Швеция могут уже этим летом вступить в НАТО

Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО этим летом в связи с российской агрессией против Украины, сообщает лондонская газета The Times со ссылкой на американские источники.
В случае вступления этих стран в альянс число государств-членов увеличится до 32. При этом Финляндия среди них станет страной с самой протяженной границей с Россией — 1340 километров. От этой границы до Санкт-Петербурга примерно 200 километров.
Швеция более 200 лет не вступала ни в какие военных союзы. Финляндия на протяжении всей холодной войны соблюдала нейтралитет.
Шведское издание Aftonbladet писало, что Стокгольм в середине июня может утвердить свою заявку на вступление в организацию и уже в конце месяца ее могут одобрить на саммите НАТО в Мадриде. Хельсинки планирует вступить в альянс в это же время, две страны постоянно координируют свои действия.
В Пентагоне отмечали, что США не будут в ближайшем будущем размещать войска в Финляндии и Швеции, если они вступят в НАТО.
В случае вступления этих стран в альянс число государств-членов увеличится до 32. При этом Финляндия среди них станет страной с самой протяженной границей с Россией — 1340 километров. От этой границы до Санкт-Петербурга примерно 200 километров.
Швеция более 200 лет не вступала ни в какие военных союзы. Финляндия на протяжении всей холодной войны соблюдала нейтралитет.
Шведское издание Aftonbladet писало, что Стокгольм в середине июня может утвердить свою заявку на вступление в организацию и уже в конце месяца ее могут одобрить на саммите НАТО в Мадриде. Хельсинки планирует вступить в альянс в это же время, две страны постоянно координируют свои действия.
В Пентагоне отмечали, что США не будут в ближайшем будущем размещать войска в Финляндии и Швеции, если они вступят в НАТО.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии