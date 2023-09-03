Финляндия хочет разрешить США размещать на территории страны военных и технику

Финляндия ведет переговоры по соглашению о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами. Скандинавская страна позволит присутствие войск другой страны на своей территории дольше, чем обычные военные учения.
Об этом сообщает Yle.
Цель соглашения состоит в том, чтобы солдаты США располагали объектами и территориями в Финляндии, например, для обучения, хранения оружия и обслуживания оборудования.
Вооруженным силам США, вероятно, будет предоставлен доступ по крайней мере в один аэропорт и порт, а также доступ к некоторым районам тренировок. Помещения, закрепленные за Соединенными Штатами помещений текущих гарнизонов Сил обороны или в непосредственной близости от них.
Президенты Саули Нииностио и Джо Байден договорились об углублении оборонного сотрудничества в марте 2022 года после нападения России на Украину.
С точки зрения Финляндии обороноспособность укрепляется путем хранения американского оружия и присутствия войск и обучения с финнами. Практическая реализация сделки, скорее, будет общим обучением, чем накоплением большого количества оружия.
Пока известно, где будут размещены войска США в Финляндии. Между Рованиеми и Кемиарви, на севере страны, также есть большой тренировочный полигон для сил обороны европейского масштаба Роваярви.
Об этом сообщает Yle.
Цель соглашения состоит в том, чтобы солдаты США располагали объектами и территориями в Финляндии, например, для обучения, хранения оружия и обслуживания оборудования.
Вооруженным силам США, вероятно, будет предоставлен доступ по крайней мере в один аэропорт и порт, а также доступ к некоторым районам тренировок. Помещения, закрепленные за Соединенными Штатами помещений текущих гарнизонов Сил обороны или в непосредственной близости от них.
Президенты Саули Нииностио и Джо Байден договорились об углублении оборонного сотрудничества в марте 2022 года после нападения России на Украину.
С точки зрения Финляндии обороноспособность укрепляется путем хранения американского оружия и присутствия войск и обучения с финнами. Практическая реализация сделки, скорее, будет общим обучением, чем накоплением большого количества оружия.
Пока известно, где будут размещены войска США в Финляндии. Между Рованиеми и Кемиарви, на севере страны, также есть большой тренировочный полигон для сил обороны европейского масштаба Роваярви.
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