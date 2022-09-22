Финляндия арестовала активы двух олигархов из ближайшего окружения путина

16:17 22 сентября Киев, Украина

В рамках санкционных мер против россии, за ее вторжение в Украину, власти Финляндии арестованы активы «Яндекса», принадлежащие олигарху Аркадию Воложу, а также активы Романа Ротенберга, сына Бориса Ротенберга.

Об этом с ообщает газета Helsingin Sanomat.