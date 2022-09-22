Финляндия арестовала активы двух олигархов из ближайшего окружения путина

В рамках санкционных мер против россии, за ее вторжение в Украину, власти Финляндии арестованы активы «Яндекса», принадлежащие олигарху Аркадию Воложу, а также активы Романа Ротенберга, сына Бориса Ротенберга.
Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
По информации издания, соответствующие решения были приняты в августе и начале сентября.
Аркадий Волож лишился финских активов «Яндекса». IT-компания в Финляндии управляет сервисом такси Yango и имеет центр обработки данных в городе Мянтсяля.
Волож покинул пост генерального директора и место в совете директоров «Яндекса» после введения персональных санкций Евросоюза в начале июня. Тогда он объяснил, что «это решение отвечает интересам компании и ее заинтересованных сторон».
Роман Ротенберг потерял доступ к акциям Långvik Capital, управляющей гостиничным комплексом, и ее долям в двух других компаниях. В частности, речь идет о принадлежащей ему ледовой арене Helsinki Halli (ранее известной как «Хартвалл Арена»), расположенной в Хельсинки. Помимо Ротенберга, значительной долей Helsinki Halli владел миллиардер Геннадий Тимченко, чьи активы уже были арестованы ранее. Теперь арена перешла под контроль финских властей.
Helsinki Halli является домашней ареной хоккейной команды «Йокерит», которая до недавнего времени входила в состав Континентальной хоккейной лиги россии под управлением Тимченко. После вторжения россии в Украину руководство клуба решило сняться с чемпионата КХЛ и пропустить матчи плей-офф. 5 апреля «Йокерит» опубликовал заявление о полном уходе из КХЛ.
Арестованная собственность оформлена на Романа Ротенберга, сына Бориса Ротенберга, который не включен в санкционный список Евросоюза. Однако «официальные документы показывают», что старшие Ротенберги, которые находятся по санкциями, и их кипрские компании одолжили Långvik Capital в общей сложности более €34 млн, утверждает Helsingin Sanomat.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна перестанет считать владение недвижимостью основанием для выдачи виз гражданам россии. Президент добавил, что это ужесточение для владельцев недвижимости станет частью широкого комплекса мер. Премьер-министр Финляндии Санна Марин также сообщала, что санкции должны отразиться на повседневной жизни рядовых россиян. Она выступила против того, чтобы туристы из рф свободно путешествовали по Европе, пока идет война в Украине.
Аркадий Волож лишился финских активов «Яндекса». IT-компания в Финляндии управляет сервисом такси Yango и имеет центр обработки данных в городе Мянтсяля.
Волож покинул пост генерального директора и место в совете директоров «Яндекса» после введения персональных санкций Евросоюза в начале июня. Тогда он объяснил, что «это решение отвечает интересам компании и ее заинтересованных сторон».
Роман Ротенберг потерял доступ к акциям Långvik Capital, управляющей гостиничным комплексом, и ее долям в двух других компаниях. В частности, речь идет о принадлежащей ему ледовой арене Helsinki Halli (ранее известной как «Хартвалл Арена»), расположенной в Хельсинки. Помимо Ротенберга, значительной долей Helsinki Halli владел миллиардер Геннадий Тимченко, чьи активы уже были арестованы ранее. Теперь арена перешла под контроль финских властей.
Helsinki Halli является домашней ареной хоккейной команды «Йокерит», которая до недавнего времени входила в состав Континентальной хоккейной лиги россии под управлением Тимченко. После вторжения россии в Украину руководство клуба решило сняться с чемпионата КХЛ и пропустить матчи плей-офф. 5 апреля «Йокерит» опубликовал заявление о полном уходе из КХЛ.
Арестованная собственность оформлена на Романа Ротенберга, сына Бориса Ротенберга, который не включен в санкционный список Евросоюза. Однако «официальные документы показывают», что старшие Ротенберги, которые находятся по санкциями, и их кипрские компании одолжили Långvik Capital в общей сложности более €34 млн, утверждает Helsingin Sanomat.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна перестанет считать владение недвижимостью основанием для выдачи виз гражданам россии. Президент добавил, что это ужесточение для владельцев недвижимости станет частью широкого комплекса мер. Премьер-министр Финляндии Санна Марин также сообщала, что санкции должны отразиться на повседневной жизни рядовых россиян. Она выступила против того, чтобы туристы из рф свободно путешествовали по Европе, пока идет война в Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии