Финальный баттл Байден vs Трамп: опять не обошлись без Украины

10:10 23 октября Киев, Украина

В течение вторых и финальных дебатов кандидаты неоднократно упоминали об Украине и противодействии России, в том числе затрагивался вопрос газодобывающей компании Burisma.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Второй и финальный раунд президентских дебатов значительно отличался от предыдущего. Накануне дебатов организаторы объявили об изменениях в правилах. В течение первых двух минут ответа кандидата микрофон его оппонента был выключен. При обсуждении оба микрофоны были включены. Таким образом организаторам удалось сдержать кандидатов от перебивания друг друга", - пишет издание.

Так, Джо Байден обвинил Дональда Трампа в бездействии относительно вмешательства в американские выборы.

"Любая страна, что попытается вмешаться в американские выборы, заплатит цену. В эти выборы были вовлечены Россия, Китай, и теперь мы узнали, что Иран также. Они заплатят цену, если меня изберут. Они вмешиваются в американский суверенитет. И насколько мне известно, президент не сказал ни слова Путину об этом. И я не знаю, почему", - заявил Байден.

В свою очередь, Дональд Трамп сказал, что он является жестким в отношении России. И подчеркнул, что его администрация, в отличие от администрации Обамы, предоставила военную помощь Украине.

"Никто не был более жестким в отношении России, чем я. В плане санкций, в плане всего, что я сделал с НАТО. Когда Байден продавал Украине подушки и покрывала, я продал противотанковые ракеты. В течение президентства Обамы Россия забрала большую часть, которая должна быть Украиной. Вы отдали это им. Но вы получали много денег от России", - обратился Дональд Трамп к своему оппоненту.

Также президент США обвинил Джо Байдена в коррупции, напомнив об истории, связанной с его сыном Хантером Байденом и его участием в совете директоров Украинской газодобывающей компании Burisma.