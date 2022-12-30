Филиппины предупреждают об угрозе падения обломков китайской ракеты

Космическое агентство Филиппин заявило об угрозе несгоревшего космического мусора от китайской ракеты. Об этом сообщает Space.com.
Китайская ракета "Чанчжэн-3Б" стартовала с центра запуска спутников Сичан в четверг со спутником Shiyan-10 02, это был последний космический запуск Китая в этом году. Спутник будет использоваться для проверки на орбите новых космических технологий, таких как мониторинг космической среды.
После запуска Филиппинское космическое агентство (PhilSA) в заявлении рекомендовало меры предосторожности, связанные с ожидаемым несгоревшим мусором ракеты "Чанчжэн-3Б".
Предполагается, что остатки ракеты-носителя – ракетные ускорители и обтекатели полезной нагрузки – попадут в зону у мелководья Ректо в Южно-Китайском море.
Китайская ракета "Чанчжэн-3Б" стартовала с центра запуска спутников Сичан в четверг со спутником Shiyan-10 02, это был последний космический запуск Китая в этом году. Спутник будет использоваться для проверки на орбите новых космических технологий, таких как мониторинг космической среды.
После запуска Филиппинское космическое агентство (PhilSA) в заявлении рекомендовало меры предосторожности, связанные с ожидаемым несгоревшим мусором ракеты "Чанчжэн-3Б".
Предполагается, что остатки ракеты-носителя – ракетные ускорители и обтекатели полезной нагрузки – попадут в зону у мелководья Ректо в Южно-Китайском море.
Также существует вероятность того, что обломки попадут на ближайшее побережье.
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